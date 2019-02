Este cumva în firea umană să fie curioasă despre ceea ce fac ceilalți oameni. Curiozitate care poate fi folosită în mod constructiv. Pentru a afla ce anume ne motivează sau care sunt secretele oamenilor de succes în loc de ne preocupa de viața vedetelor.

Istoria omenirii abundă în povești extraordinare despre oameni care au realizat imposibilul și au uimit lumea în aceeași măsură în care au inspirat-o să își depășească condiția la acel moment. Pionieri care au acționat ca niște locomotive pe calea evoluției și au tras omenirea după ei.

Atunci când curiozitatea noastră se îndreaptă către acești oameni, căpătăm ceva din strălucirea și inspirația lor. Din fericire, mulți dintre ei ne-au lăsat vorbe de duh pe care le putem folosi pentru a ne motiva și inspira. Iată nouă alese pentru a-ți începe dimineața plină de motivație.

Citate motivationale

1. In douăzeci de ani de acum, vei mai dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât cele pe care le-ai făcut. Așa că ridică ancora,ridică pânzele, părășește portul tău sigur și lasă vântul să sufle în pânze. Explorează. Visează. Descoperă”. Mark Twain

2. ”Intotdeauna este prea devreme să renunți”. Norman Vincent Peale

3. ”Urmărește să-ți atingi viziunea nu să obții bani. In cele din urmă, banii te vor urmări pe tine”. Tony Hsieh

4. "Pășește încrezător în direcția viselor tale. Traiește viața pe care ți-ai imaginat-o". Henry David Thoreau

5. "Cel mai bun mod de a-ți face visele să devină realitate este să te trezești". Paul Valery

6. "Am ratat peste 9000 de aruncări la coș în cariera mea. Am pierdut aproape 300 de jocuri. De 26 de ori mi s-a încredințat aruncarea care ne-ar fi putut aduce victoria și am ratat. Am dat greș de nenumărate ori în viața mea. Și de aceea reușesc".Michael Jordan

7. "Nu-ți face griji că vei eșua, e suficient să ai dreptate o singură dată”.Drew Houston

8. ”Dacă faci ceea ce ai făcut întotdeauna, vei obține același rezultat pe care l-ai obținut întotdeauna”. Tony Robbins

9. "Ai un creier în cap. Ai picioare în pantofii tăi. Te poți îndrpta în orice direcție alegi. Esti pe cont propriu. Și știi ce știi. Și tu ești cel care decide încontro să o ia ...” Dr. Seuss

Foto by A. and I. Kruk via Shutterstock