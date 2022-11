Câte calorii au portocalele și în ce situații sunt contraindicate?

Portocalele au un gust delicios și ne place să le consumăm fie ca atare, fie sub formă de suc ori chiar în preparate. Parfumul acestor fructe ne leagă întotdeauna de sărbătorile de iarnă și ne stârnește amintiri. Pentru că ne plac atât de mult portocalele, obișnuim să le folosim și în decorațiunile de Crăciun, lăsând la uscat feliile acestui fruct și obținând un decor eco. Dar câte calorii au portocalele? Este recomandat să le consumăm în dieta noastră? Există contraindicații pentru consumul de portocale? Vă invităm să citiți articolul de mai jos și să aflați toate răspunsurile de care aveți nevoie privind portocalele.

Câte calorii au portocalele?

Aproximativ 100 g de portocale conțin 45 cal. O singură portocală însă cântărește, adesea, mai mult de 100 g, în medie cam 130- 150 g și va avea în jur de 60- 70 cal.

Portocale: conținutul nutrițional

Portocalele sunt foarte bogate în antioxidanți, vitamine și minerale, dar mai ales în vitamina C, despre care se știe că ne menține tinerețea și ne ajută să stimulăm sistemul imunitar, fiind foarte utilă mai ales în sezonul rece, pentru a ne proteja în fața răcelilor.

Iată care este conținutul nutrițional al portocalelor (la 100 g):

Energie 47 Kcal Carbohidrati 11.75 g Proteine 0.94 g Grasime totala 0.12 g Colesterol 0 mg Fibre alimentare 2.40 g Vitamine Acid folic 30 µg Niacina (B3) 0.282 mg Acid pantotenic (B5) 0.250 mg Piridoxina (B6) 0.060 mg Riboflavina (B2) 0.040 mg Tiamina (B1) 0.100 mg Vitamina C 48.5 mg Vitamina A 225 IU Vitamina E 0.18 mg Vitamina K 0 µg Minerale Sodiu 0 mg Potasiu 169 mg Minerale Calciu 40 mg Cupru 39 mcg Fier 0.10 mg Magneziu 10 mg Mangan 0.024 mg Zinc 0.08 mg Fitonutrienti Beta-caroten 71 µg Alfa-caroten 11 µg Beta-cripto-xantin 116 µg Luteina-zeaxantina 129 µg Licopen 0 µg (1)

Când ar putea fi contraindicate portocalele?

Sunt câteva situații, destul de rare ce-i drept, în care portocalele devin o contraindicație. De exemplu în cazul celor care prezintă alergie la aceste fructe. De asemenea, persoanele care au probleme digestive ar putea să nu tolereze consumul de portocale.

Pentru că au un conținut destul de ridicat în histamină, portocalele sunt contraindicate în cazul celor care suferă de mastocitoză sau care prezintă intoleranță la histamină.

Beneficiile sănătoase ale portocalelor

Beneficiile portocalelor: Susțin sistemul imunitar

Ca și alte fructe bogate în vitamine și minerale, portocalele susțin funcțiile sistemului imunitar și ne ajută să ne protejăm în fața bolilor obișnuite. În sezonul rece, portocalele sunt la îndemână în ceea ce privește consumul nostru zilnic, le găsim cu ușurință și chiar este indicat să le consumăm, dacă nu avem contraindicații, pentru că aduc un aport ridicat de vitamine, minerale și de fibre (cu condiția să le mâncăm ca atare și nu să le bem sub formă de suc, în cea din urmă situație cantitatea de fibre se reduce considerabil).

Beneficiile portocalelor: ne ajută să ne menținem tineri

Colagenul de la nivelul pielii, dar și de la nivelul oaselor sau al altor țesuturi are nevoie de vitamina C pentru a se sintetiza, iar portocalele conțin din belșug această vitamină. Așadar, dacă dorim să ne menținem oasele sănătoase și pielea cât mai fermă, dacă dorim să prevenim vergeturile sau simplu dorim să obținem un tonus cutanat în situația în care pierdem un surplus de kilograme, vitamina C devine indispensabilă pentru obținerea unor rezultate bune și pentru menținerea aspectului sănătos al pielii.

Beneficiile portocalelor: ajută în prevenirea anemiei

Știați că vitamina C este utilă și în absorbția fierului în organism, protejându-ne astfel împotriva anemiilor? Așadar este recomandat să introducem portocalele în meniul nostru, alături de alte alimente sănătoase. Portocalele mai conțin și vitamina B6, implicată în sintetizarea globulelor roșii, cu efect de prevenție și corecție în ceea ce privește anemia.

Beneficiile portocalelor: ajută în menținerea sănătății sistemului cardiovascular

Alături de o dietă sănătoasă și de mișcare moderată, portocalele vin ca un plus în ceea ce reprezintă susținerea sănătății sistemului cardiovascular, ajutând în menținerea tensiunii arteriale și chiar în scăderea acesteia în cazul celor care suferă de tensiune mărită (hipertensiunea arterială).

Beneficiile portocalelor: ajută în reducerea colesterolului rău

O clasă de compuși găsiți în coaja acestor citrice au potențialul de a scădea colesterolul și tocmai de aceea unii specialiști pot recomanda anumite extracte de portocale sau chiar aromaterapie, însă în această situație se recomandă să citiți cu atenție modul în care se poate difuza un ulei esențial de portocală, de obicei este recomandată o difuzie în ulei și nu în apă.

Beneficiile portocalelor: pot reduce stresul oxidativ și pot scădea riscul de cancer

Portocalele sunt bogate în antioxidanți, iar aceștia sunt cunoscuți ca având rol protector asupra ADN-ului, împiedicând apariția unor mutații cu risc cancerigen. Antioxidanții au și rolul de a neutraliza radicalii liberi de oxigen, scăzând astfel stresul oxidativ.

Sursa foto articol: PradaBrown/ shutterstock.com

Sursa: USDA – baza de data nationala pentru nutrienti din SUA, conf.ghidnutirite

