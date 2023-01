Câte calorii are somonul (afumat, norvegian, de Atlantic) și cât este de sănătos să îl consumăm?

Somonul se numără printre cei mai îndrăgiți pești în preparatele culinare, gustul său deosebit fiind apreciat în lumea întreagă. Însă câte calorii are somonul și cât este de sănătos să îl consumăm?

Cate calorii are somonul (afumat, norvegian, de Atlantic)?

Inainte de toate, trebuie sa stiti ca exista mai multe tipuri de somon. In medie, 100 de grame de somon poate avea intre 120 si 250 de calorii, diferentele variind in special in functie de ingredientele folosite la preparare (mai exact uleiul utilizat la gatit sau in procesul de afumare) si mai putin in functie de sprecie

Somonul este un peste ce traieste atat in apa dulce, cat si in apa sarata si este originar din Atlanticul de Nord »ôi din Pacific. Asa cum spuneam mai sus, exista mai multe specii de somon: sockeye, roz, coho, chum, chinook »ôi atlantic.

Iata cateva detalii privind continutul in calorii in functie de somonul consumat (kcal/100g):

Somon proaspat, gatit fara ulei poate avea in jur de 120-150 de kcal;

File de somon norvegian, cu piele, poate contine in jur de 250 de kcal;

File de somon de Atlantic poate avea pana la 190 de kcal;

Somon afumat salbatic are in jur de 120 de kcal sau chiar mai putine calorii, in functie de producator;

Somon afumat bio contine in jur de 170 kcal;

Somon afumat norvegian poate avea in jur de 210 kcal;

Somonul - continut nutritional:

19 g proteine

6,5 g grasimi

0 g carbohidrati

490 mg potasiu

200 mg fosfor

44 mg sodiu

29 mg magneziu

12 mg calciu

0,8 mg fier

0,6 mg zinc

0,3 mg cupru

40 micrograme seleniu

Vitamina A 40 UI

Vitamina B1 0,22 mg

Vitamina B2 0,38 mg

Vitamina B3 7,9 mg

Vitamina B5 1,2 mg

Vitamina B6 0,8 mg

Vitamina B9 12 Micrograme

Vitamina B12 3.2 micrograme

Vitamina C 6% din DZR

Vitamina D 120% din DZR - in somonul salbatic

Somonul mai contine si acizi grasi Omega, pentru care este foarte apreciat intre alimentele sanatoase.

Beneficiile sanatoase ale consumului de somon

Somon beneficii: mentine sanatatea oaselor

Se pare ca consumul de somon ajuta in mentinerea sanatatii oaselor, mai ales prin continutul de acizi grasi omega, care protejeaza impotriva osteoporozei. Cele mai vizibile beneficii sunt in privinta femeilor, care sufera mai des de afectare osoasa dupa intrarea la menopauza.

Somon beneficii: ajuta in mentinerea functiilot creierului si ale sistemului nervos in general

Somonul prezinta aproape toti nutrientii de care are nevoie sistemul nervos pentru a functiona optim, mai putin glucoza, caci somonul este foarte sarac in carbohidrati. Vitaminele din complexul B sunt esentiale functionarii sistemului nervos, la fel si acizii grasi Omega, cu efecte deosebit de benefice asupra sanatatii mintale.

Somon beneficii: sustine sanatatea sistemului coardiovascular

Sanatatea inimii si a sistemului cardiovascular in general depinde de multi factori legati de stilul de viata: alimentatie, somn, miscare, managementul stresului etc.

Consumul de somon aduce organismului o serie de nutrienti care ajuta in mentinerea sanatatii cardiovasculare, de la vitamine si minerale, pana la acizii grasi Omega.

Consumul de somon ajuta in prevenirea hipertensiunii arteriale, a aterosclerozei si a diverselor tipuri de degenerari cardiace.

Somon beneficii: rol antiinflamator

Dieta antiinflamatoare este tot mai recomandata in zilele noastre, pentru ca tot mai multe persoane sufera de afectiuni care genereaza sau sunt intretinute de inflamatia cronica. Consumul de somon, alaturi de alte alimente specifice acestei diete, joaca un rol important in reducerea inflamatiei din organism.

Somon beneficii: de ajutor in dietele de slabire

Somonul este foarte bogat in acizi Omega, care ajuta in mobilizarea grasimilor din depozite. Asadar actioneaza in procesele de slabire, functionand pe principiul "cui pe cui se scoate". Chiar daca somonul este totusi bogat in calorii, integrat intr-o dieta adecvata, bogata in legume proaspete, devine un aliat in procesele de ardere a grasimilor si pierdere in greutate.

