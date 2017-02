Camasi din denim pentru o tinuta chic

Desi una dintre cele mai cunoscute tesaturi “made in USA”, denimul sau jeansul este doar popularizat de catre americani, el fiind foarte european. Chiar denumirea lor se trage de la Genoa, Italia, unde pantalonii din denim au fost fabricati. Ei au ajuns in America la mijlocul secolului al XIX-lea. Si de-acolo cu ajutorul unor maestri in denim – Levi Strauss & Co, jeansii au devenit emblematici.