Cum purtam bluzele din dantela si tricotajele semitransparente

Gata, primavara e aici, nu mai e loc de indoieli, negari. S-o primim cum se cuvine, zic, sa ne lasam rasfatate de razele timide de soare, sa ne mangaie pielea usor, prin hainele din materiale cat mai fluide si lejere.

In plus, se poarta tot mai mult transparentele subtile de dantela si croseta sau tricotaj fin. Iar astfel de bluze crosetate sau din dantela, brodata sau simpla, sunt o incantare nu doar pentru vedere, ci si pentru tine, cea care le porti.

Ce purtam pe sub bluzele din dantela sau bluzele crosetate?

Da, e minunat sa ne bucuram pielea purtand materiale lejere, cu dantela si croseteuri fine, iar celorlalti, sa le rasfatam putin vederea prin purtarea de bluze cu transparente cu bun gust, subtile. Adica sa nu oferim prea mult la vedere, sa pastram misterul si farmecul unui joc de-a transparentele. Altfel, vom parea vulgare si putem strica tinuta complet. Mai ales ca dantela e un material nobil, fin si plin de rafinament.

Sfatul meu este sa porti bluze din dantela semitransparenta sau bluze crosetate fin cu sutiene simple, din materiale care, de regula, sunt folosite in haine pentru exterior/outwear. Eu le vad purtate cu sutiene simple din catifea, in tendinte acum, sau din satin fin. Dar, daca ai un sutien simplu, din bumbac, este perfect.

In zilele mai racoroase sau cand vrei sa porti astfel de bluzite la birou, in situatii mai sobre, le poti purta cu bustiere simple din materiale la fel de fine si elegante sau cu maieuri simple, in functie de tipul si designul bluzei. Practic, inlocuiesti puloverul de iarna cu o bluzita fina de primavara, dar pastrezi maioul.

Tips: Poti purta lenjeria intima de culoarea bluzei sau, pentru un plus de atractie, alege un sutien, un maiou sau o bustiera intr-o culoare diferita, eventual contrastanta.

In ce tinute purtam bluze tricotate sau din dantela semitransparente?

Dupa cum sugeram mai sus, bluzele semitransparente din dantela sau cele crosetate/tricotate, pot fi purtate, dupa stil, in mai multe tinute, in functie de ocazie. De pilda, bluzele din dantela pot fi purtate inclusiv in tinute casual, combinate cu jeansi sau cu pantaloni simpli, in stil boho chic. Ca accesorii, as opta pentru o geanta cu franjuri si un colier tip choker.

La fel, o bluza crosetata sau tricotata poate fi lejer combinata in tinute urbane, cand vrei sa iesi la o plimbare in zilele calde de primavara. O poti purta atat cu pantaloni, cat si cu o fusta lejera, inclusive din denim. Peste, poti alege sa porti un cardigan simplu, mai lung sau mai scurt, dupa modelul bluzei si stilul adoptat. Inclusiv in club, la o petrecere sau pentru o seara de dans in oras, poti opta pentru o bluza din dantela semitransparenta, purtata cu un sutien potrivit.

Daca vrei sa porti o bluza din dantela sau crosetata la tinute office, cu gaurele si decupaje care lasa piele la vedere, mizeaza pe modele care permit purtarea cu bustiere sau maiouri pe sub. Pentru ca nu e cazul sa afisezi prea mult atunci cand esti la birou. Trebuie sa fii mai sobra si mai feminina, sa lasi impresia unui rafinament clasic. Ira cu un maiou simplu potrivit pe sub, astfel de bluze sunt perfecte la inceput de primavara. In plus, aduc un plus de originalitate unei tinute clasice si serioase.

De asemenea, la tinute de seara, o bluza din dantela este excelenta combinata cu fusta potrivita, la fel de eleganta. Te poti juca prin mixarea mai multor tipuri de materiale.

Pont: „Regula” combinarii materialelor de acelasi fel a apus de mult. Acum e indicat sa amesteci materiale diferite, contrastante, pe care in trecut nici nu te gandeai sa le amesteci in aceeasi tinuta. De exemplu, la o tinuta de seara, poti combina linistita dantela cu catifeaua, iar la o plimbare in oras, ai curaj si mizeaza pe dantela cu denim. Tricotajele si croseteurile, in schimb, se potrivesc in foarte multe stiluri si combinatii de materiale.

O bluza semitransparenta din dantela sau crosetata este astfel o piesa must have, versatila, pe care te poti baza in mai multe situatii. In plus, nu cred ca se va demoda vreodata.

