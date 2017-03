Haine asimetrice pentru tinute originale

Pulover de casmir

Cred ca vine in viata oricarei femei un moment in care isi doreste mai mult. De la ea, nu de la cei din jurul ei. Isi doreste sa aiba mai multa grija de interiorul si de exteriorul ei, de felul in care comunica cu ceilalti, felul in care gandeste, dar si cum se imbraca. E momentul in care incepe sa investeasca mai mult in haine si le alege doar pe cele din materiale fine si matasoase.

O bluza asimetrica din casmir ar reprezenta una dintre piesele de rezistenta din garderoba ei.

Bluza albastra: 469 lei