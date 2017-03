De ce geanta shopper ramane o piesa must have

Mai exact, geanta shopper este cea care cuprinde intreg universul nostru, al femeilor. Si nu este musai un lucru rau in a cara cu tine “toata casa”.

Eu personal, atunci cand am nevoie de ceva si se intampla sa nu am la mine, merg la prietena sau colega de birou cu cea mai mare geanta si o intreb pe ea daca are ce-mi lipseste mie, pentru ca intr-o geanta tip shopper este aproape imposibil sa nu gasesti ce cauti.

Si daca iarna mi se pare inconfortabil sa merg cu o geanta shopper dupa mine, primavara si vara sunt anotimpurile perfecte pentru asa ceva.

Curioasa din fire, am cautat sa vad ce modele si oferte gasesc pe magazinele online la geanta shopper. Tine-te bine, pentru ca, asa cum mi-a fost mie greu sa selectez cateva preferate, asa iti va fi si tie greu sa te decizi pe care sa o cumperi!