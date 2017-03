Cum poti purta jacheta casual-sport primavara

Da-mi o jacheta casual-sport si iti promit ca o sa reusesc sa cuceresc lumea! Nu stiu daca este un lucru bun sau nu, dar acest model simplu de jacheta este cel care ma face de fiecare data sa ma simt excelent in pielea mea.

Iar atunci cand ma simt asa inseamna ca am o zi in care am incredere in mine, sunt constienta de calitatile cu care am fost inzestrata si ca, indiferent daca pun pe mine un outfit sport sau unul elegant, o sa ma simt o femeie puternica si atragatoare.

Nu am nicio problema in a purta zi de zi tenisi, blugi skinny, un tricou, o jacheta casual-sport si rucsacelul in spate.

Pot transmite ceea ce imi doresc sa transmit si cu acest outfit aparent banal pentru femeile obisnuite sa poarte cat e ziua de lunga pantofi cu tocuri de 15 cm.

Pentru mine si pentru femeile cu un stil de viata activ, care prefera sa strabata orasul in lung si in lat in cele mai lejere haine, am cautat cateva modele de jachete casual-sport si am incercat sa-mi inchipui outfit-urile in care le-as introduce. Iata ce mi-a iesit: