Cum sa te imbraci pentru un interviu primavara

Imi aduc aminte ca am avut in urma cu cativa ani un interviu fix in perioada asta, la inceputul primaverii. Era vorba de primul meu interviu serios. Avand in vedere ca pe vremea aceea faceam terapie, doamna la care mergeam a fost cea care m-a sfatuit cum sa ma imbrac la intalnirea cu, probabil, viitorii mei sefi.

Mi-a recomandat o bluza alba, “care sa se potriveasca cu chipul tau angelic”, pantaloni inchisi la culoare, dar nu negri si nu blugi, si pantofi casual-eleganti. Stia ca nu obisnuiesc sa merg pe tocuri, asa ca nu a insistat.

De atunci si pana in prezent am trecut de mai multe ori prin experienta interviurilor si am reusit sa-mi dau seama singura de tinuta pe care ar trebui sa o afisez in fata angajatorilor. Aspectul fizic si prima impresie conteaza foarte mult, poate chiar la fel de mult ca bagajul de cunostinte pe care il ai si felul in care comunici cu ceilalti.

Recunosc ca si in ziua de azi ma documentez in ceea ce priveste outfit-urile pe care trebuie sa le port la anumite evenimente si m-am gandit ca si tu faci acelasi lucru, asa ca am pregatit acest material in speranta ca o sa iti fie de ajutor sa obtii job-ul pe care ti-l doresti.