Dusul, cafeaua, alegerea hainelor, coafarea si machiajul fac parte din peisajul fiecarei dimineti si de multe ori renunti la machiaj sau la o coafura asa cum ti-ai dori, din cauza ca esti in intarziere, nu-i asa? Statisticile arata ca 38% dintre femei petrec peste 30 de minute zilnic doar pregatindu-se de plecare, si alte 4% dintre ele au nevoie de mai mult de o ora pentru a fi gata de iesit din casa. Ei bine, cu doar cateva trucuri si cu putina organizare, poti sa iesi increzatoare din casa, stiind ca arati de milioane si ca nu ti-a scapat nimic. Iata ce ai de facut:

1. Renunta la spalatul parului dimineata, foloseste un truc rapid pentru a-l improspata

Daca obisnuiesti sa-ti speli parul in fiecare dimineata, afla ca acest obicei nu este doar consumator de timp, ci si in masura sa-ti afecteze parul. Stilistii recomanda spalarea parului o data la 2-3 zile, iar intre spalari poti aplica sampon uscat pentru a-l improspata. Potrivit Beautylish, poti sa folosesti si pudra de talc pentru a-ti improspata parul atunci cand ramai fara sampon uscat si nu mai ai timp nici sa iti speli parul.

2. Coafeaza-ti parul in timp record. Iata ce ai de facut

Coafarea parului poate sa iti ia cateva zeci de minute, mai ales daca e una dintre acele zile in care parul tau s-a decis sa fie rebel si sa nu stea in niciun fel. In loc sa ai trusa de infrumusetare plina cu diverse produse – spuma, gel, fixativ, ondulator, placa – poti sa folosesti doar o astfel de perie pentru a-ti pieptana rapid parul, pentru a-i da volum, dar si pentru a obtine bucle. In cateva minute coafura ta e gata si esti pregatita de plecare, aratand ca dupa o vizita la salon.

In maximum 10 minute, cofura ta de zi este gata, fara sa tragi de firele incapatanate si fara sa te chinui sa imblanzesti firele rebele cu fixativ sau cu spuma. In plus, peria va inlatura nevoia de a folosi produse de styling, nu vei avea nevoie decat de un strop de fixativ, insa nici acela nu este neaparat necesar.

3. Cum sa ai un machiaj perfect in doar cateva minute

Machiajul poate sa iti ia si el alte cateva zeci de minute, insa, daca stii ce produse sa folosesti, totul devine mai rapid. In locul unei creme hidratante, al fondului de ten, al pudrei si altor astfel de produse, poti folosi unul singur, un BB Cream, scriu cei de la makeupandbeauty.com. Orice companie de cosmetice are si un astfel de produs, asa ca nu-ti ramane decat sa vezi care ti se potriveste cel mai bine tie.

Odata aplicata aceasta crema, nu-ti mai ramane decat machiajul de la nivelul ochilor si al buzelor. Sfatul stilistului este sa renunti la fard in machiajul de zi, aplica doar putin creion sau tus si mascara. Pe buze un ruj sau un balsam nuantator sunt de ajuns pentru un machiaj de zi subtil.

4. Nu mai sta zeci de minute in fata dulapului deschis, organizeaza-te din timp

Si tu stai in fata dulapului deschis nestiind cu ce sa te mai imbraci? Pregateste-ti hainele cu o seara inainte, in felul acesta ai timp si sa probezi diverse tinute, si sa calci o piesa pe care vrei sa o imbraci. Verifica vremea de a doua zi si apoi gandeste-te la un outfit. Nu te va ajuta doar sa economisesti timp, ci si sa iti alegi hainele cu grija sa le potrivesti mai bine si sa arati de milioane.

Tu de cat timp ai nevoie dimineata pentru a te pregati sa pleci la birou?

Sursa foto: Ann Haritonenko/Shutterstock, Maridav/Shutterstock