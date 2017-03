Tinute zilnice in tendinte de primavara-vara 2017

Tinute zilnice inspirate de moda anilor '80

Moda anilor '80 a insemnat culoare, dimensiune si curaj. A fost vremea hainelor si a machiajului in culori stridente, a bijuteriilor supradimensionate si a parului tapat cu muuult fixativ. In anii' 80 s-au purtat umerii bufanti, fustele mini, colantii cu elastic, bluzele, jachetele si pantalonii largi, hainele in culori neon si spandex-ul.

Daca ti s-a intamplat sa vezi in zilele noastre tinere imbracate asa, nu te grabi sa le judeci, ele stiu exact ce fac! Am si eu cateva recomandari pentru tine care te duc in directia aceea si pe care sa le porti fara sa-ti fie rusine ca pari mult prea... old school.

Sacou clasic; Bluza asimetrica; Fusta neagra