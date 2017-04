Sandale cu toc si aplicatii de ocazie: cea mai sexy de la petrecere

Sandale cu pietre si cristale aplicate

Primavara-vara 2017 este sezonul stralucirii: glitter la ochi si pe buze. Paiete pe rochii. Dar mai ales pietre si cristale aplicate pe incaltaminte. Sandalele cu toc si pietre sau cristale aplicate sunt perfecte pentru o nunta, un botez sau o petrecere aniversara.

Incaltamintea cu aplicatii sau accesorii pretioase din acest sezon poate fi catalogata drept incaltaminte-bijuterie! Adevarate brose au fost aplicate pe incaltamintea din colectia Dolce & Gabbana.

Si tot la Dolce & Gabbana am vazut modele de sandale cu pietre aplicate pe toc sau pe intreaga suprafata! Am vazut sandale cu bareta fina si toc inalt, cu cristale ctralucitoare la Monique Lhuillier. Si la Altuzarra sau Peter Pilotto am vazut sandale cu toc si aplicatii de ocazie. Iar la Dsquared2 am vazut o imbinare senzationala si sexy de bijuterie, toc inalt cui si snur din panglica satinata.

Sandale negre cu aplicatii glamour Sandale cu platforma si perle aplicate Sandale cu toc si cristale aplicate