Cele mai cool accesorii de purtat la gat in acest sezon

Accesoriile din material textil

Este mult spus cravata! Intrucat acest sezon este eminamente feminin, desi influentele tinutei masculine sunt prezente. Este vorba mai degraba de esarfe inguste si lungi ce dau impresia de cravate.

La Roberto Cavalli am gasit esarfe lungi cu paiete si detalii lucioase. La House of Holland cravata are imprimeu in patratele si e prinsa cu inel de plastic la baza gatului, lasand impresia de chocker si amintind de moda anilor ’80-’90. Si la Elie Saab intalnim esarfa lunga si subtire, purtata retro, cu rochii stralucitoare si bijuterii cu stelute.

Poate cele mai sexy accesorii de purtat la gat sunt fundele si snururile prinse in brosa. In definitiv funda sau papionul ori snurul sau panglica prinsa la gat nici nu conteaza prea mult. Important este sa fie vizibila si sa fie accentuata de straturi de bijuterii cu pietre – de preferat brose masive, opulente, de inspiratie baroca, Cu cat mai mari, cu atat mai chic!

Brose cu care poti accesoriza esarfele