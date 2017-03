Cele mai cool accesorii de cap pentru primavara - palarii, sepci, diademe

Palaria de cowboy

Dintre cele mai cool accesorii de cap pentru primavara, palaria de cowboy e la loc de cinste. Se pare ca si designerii se uita la Westworld si au gandit primavara in palarii de Wild Wild West. La Anna Sui am gasit modele colorate, la Blugirl am gasit palarii din stofa, cu piele si ciucuri cu franjuri si la Sonia Rykiel am gasit palaria de cowgirl din paie.

Caption: Poarta aceata palarie in combinatii Boho, cu tunici si rochii etno, cu imprimeuri florale si bijuterii cu detalii boeme.

Palarie Pepe Jeans