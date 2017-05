Sandalele cu toc inalt se poarta cu sosete groase din bumbac

E ceva extrem de provocator in aceasta combinatie. As indrazni sa spun mai incitant decat combinatia de sosete transparente tip plasa cu sandale si jeans boyfriend. E o alura de mister si de fata cuminte dar cu imaginatie bogata!

Sandalele cu toc inalt te trimit cu gandul la o femme fatale. Insa sosetele groase, din bumbac, te fac sa te gandesti la o scolarita cuminte, o fata de pension. Tocmai acest contrast adauga sex-appeal! Vei fi o Lolita tres-chic cu aceasta combinatie in primavara-vara 2017!

Cu ce sa porti sandale cu toc si sosete clasice? Cu orice! Cu jeans! Cu sarafan ce aminteste de uniforma! Cu camasi si fuste conice, a la doamna profesoara. Cu fuste plisate si bustiere sexy.

Joaca-te! Este sezonul imaginatiei! Si a sex-appeal-ului in sosete! A senzualitatii cu tocuri inalte. A contrastelor. Este sezonul in care mintea e pusa la lucru cand porti jeansi cu ciorapi tip plasa. E sezonul in care moda are chef de joaca!

Sursa foto front page – Teksomolika/Freepik, instagram