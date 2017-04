Chiar daca prefer outfit-urile simple, machiajul natural si parul drept, sunt deschisa la provocari si accept sa ies din zona de confort atunci cand merg la un eveniment. Accept transformarile radicale, cele care ma ajuta sa intru in pielea unor personaje feminine pe care le admir si sa ii surprind pe cei care ma cunosc.

Pentru mine, o provocare ar insemna sa port sosete colorate si cu tot felul de imprimeuri la incaltamintea din sezonul cald, adica la pantofii sport si la pantofii cu toc.

Cum timpul nu prea este de partea mea atunci cand vine vorba de cumparaturi, aleg de cele mai multe ori shopping-ul online, convinsa fiind ca doar asa gasesc tot ce imi doresc. Am cautat cu aceasta ocazie sosete care ar putea sa m-ajute sa obtin outfit-uri indraznete, complet diferite de ce am purtat pana in prezent. Iata ce am gasit: