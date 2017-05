Iata ca astazi, de la un click distanta, nu doar ca beneficiem de varietate de haine si incaltaminte de la firme cu renume international, dar adesea le mai gasim si la preturi de outlet sau la reducere substantiala. Pe langa multe alte beneficii. Sunt mari retaileri de moda care organizeaza periodic campanii si evenimente cu oferte, asa ca, daca de Black Friday, Craciun sau chiar Paste le ratezi, sa te bucuri de surprize macar in restul perioadelor din an. Si adesea sunt chiar surprize, pentru ca poti sa iti iei pantaloni de la United Colors of Benetton, de exemplu, cu pana in 60 de lei sau rochii de firma chiar si la 35 lei.

Ca incaltaminte, pentru ca e sezonul si sa nu ne prinda vara nepregatite deja, ne putem bucura de balerini si sandale la oferte fabuloase. Ultima oara, am vanat o pereche de balerini la doar 50 de lei si am ratat-o. Pentru ca nu m-am organizat bine si, asta e, am ramas fara marimea potrivita.

Asa ca…