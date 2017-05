Cele mai cool modele de fuste Cargo midi

Fustele midi sunt la mare cautare in primavara-vara! Sunt feminine, au o alura retro si avantajeaza femeile de orice silueta si varsta.

Iar fustele Cargo de lungime midi sunt must-have al verii 2017! Trendul Cargo este puternic reprezentat de multe fuste, rochii cu buzunare si pantaloni Cargo in acest sezon, facand parte din tendinta utilitarista.

Cu siguranta pantalonii si fustele Cargo sunt confortabile si perfecte in combinatii lejere, cu bluze si pantofi sport. Dar nu despre asta e vorba!

Fustele midi cu buzunare se poarta cu sandale cu toc inalt si gros. Se poarta cu platforme ce amintesc de saboti. Se poarta cu papuci cu aspect metalic. Se poarta cu pantofi stiletto la birou, de ce nu?

Extra pont: fustele cargo midi vor ramane in trend si in toamna-iarna 2017-2018, deci poti investi in mai multe modele. Poarta fusta de blugi cu buzunare alaturi de camasa din bumbac clean-cut. Poarta fusta sport cu buzunare cu bustiere sexy si platforme inalte.

Cele mai cool fuste midi cu buzunare