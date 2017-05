Fusta midi pentru silueta mar

Pentru abdomen pronuntat, alege un model de fusta midi conica. Altfel spus, daca ai burtica, alege o fusta croita drept sau care se ingusteaza catre genunchi. In general, femeile cu silueta mar au picioarele subtiri, asa ca o fusta conica midi nu va face altceva decat sa iti accentueze calitatile.

Acest model de fusta conica cu volan la tiv este o piesa must-have pentru primavara-vara 2017. Si asta pentru ca acest model de fusta era pe val in anii ’80. Asa ca, alege o astfel de croiala, cu un detaliu ce atrage atentia.

Frumusetea unei fuste-creion midi este ca se potriveste si in tinute casual si in tinutele office sau de ocazie. Foarte important: daca ai burtica sau esti mai lata in zona abdomenului, poarta fusta ingusta cu pantofi cu toc inalt si un top cambrat, tocmai pentru a crea impresia de talie.

Fusta midi conica pentru femeile plinute