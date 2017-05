Tinuta All White se potriveste la petreceri

Stilul All White este unul rafinat, sexy, curat, elegant. Si in plus, tinuta alba din cap pana in picioare este in trendurile verii acesteia.

Asa ca alege o tinuta ton in ton in vara aceasta. O tinuta All White, cu pantaloni eleganti, la dunga. In completarea lor, poarta o bluza alba tip tunica. Manecile clopot evazate si spatele gol fac din acest top elegant varianta perfecta de seara.

Sandalele cu toc argintii adauga un plus de rafinament dar si un twist potrivit tonurilor de alb. Alege un model de sandale cu barete fine, nuanta metalica fiind un accent de textura de care tinuta alba are nevoie.

Tinuta All White e la moda