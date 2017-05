Sandale cu snururi si panglici

Nu te-ai saturat sa porti an de an sandale monotone? In fiecare vara acelasi model care iti place atat de mult pentru simplul fapt ca se potriveste atat cu blugii preferati, cat si cu o rochie casual-eleganta. Asta in timp ce admiri prin metrou sau prin Centrul Vechi picioarele celorlalte femei care nu se sfiesc sa defileze in sandale cu multe curele, snururi, panglici si cate si mai cate alte aplicatii si imprimeuri.

Problema aici este ca nu avem curaj si ca ne-am obisnuit sa punem pe noi hainele care ne sunt intotdeauna la indemana, adica hainele simple, care sa nu cumva sa ne scoata din zona de confort sau sa ii faca pe ceilalti sa intoarca capul dupa noi.

Afla ca in tendintele de primavara-vara 2017 ocupa un loc important sandalele cu snururi si panglici. Poarta-le acum si o sa le multumesti mai tarziu.