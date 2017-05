Iar bijuteriile acestei veri sunt cu adevarat accente estetice ale tinutei. Se poarta opulenta. Se poarta colierele masive, cu pietre, cristale, lanturi, franjuri. Se poarta cerceii candelabru, cerceii rotunzi mari, cu multe decoratiuni. Vara aceasta este si sezonul inelelor cu pietre mari, colorate, purtate din abundenta. Si cu siguranta, este vara bratarilor bogate, pretioase!

Cele mai chic bratari s-au adunat in creatiile designerilor si pe buna dreptate. Pe masura ce moda devine din ce in ce mai functionala si axata pe confort, se creeaza accesorii si bijuterii pretioase, incarcate. Este si cazul bratarilor, care se poarta multe. Diferite. In straturi. In layere. Multe! Am mai zis multe?

Insa, nu se poarta oricum! Descopera si tu care sunt cele mai chic bratari si cum sa le porti in aceasta vara, din randurile de mai jos!