Bratara - o simpla bijuterie?

Nu stiu cum privesti tu lucrurile, insa asa cum imi incanta privirea un ceas la mana unei femei, la fel mi se intampla si in cazul bratarilor. Si nu doar la femei, ci si la barbati. Chiar si un tatuaj care reprezinta o bratara la incheietura mainii este pentru mine un punct atractiv.

Mai mult, zilele trecute, dupa ce iubitul mi-a daruit bratara de argint pe care o purta el, mi-a spus ca nu isi mai poate lua ochii de la mana mea pentru ca i se pare super sexy. Un motiv in plus sa nu ma mai despart de ea.

Asta inseamna ca nu doar eu vad bratara ca pe o arma de seductie.

Tot in ceea ce ma priveste, dat fiind faptul ca am mainile foarte subtiri, sa port multe bratari pe ambele maini nu doar ca ma ajuta sa obtin un look hippie si seducator in acelasi timp, ci imi acopera mainile suficient de mult incat sa scap de complexe.

Sursa Foto: instagram/chloeandisabelkellymc; shutterstock/zolotarevs, sofia zhuravetc