Poarta camasile cu print geometric in vara asta!

Camasile cu imprimeu geometric sunt preferatele mele! Voi fi subiectiva, dar cum sa nu fiu cand se poarta camasile in dungi in toate grosimile si directiile. Cand se poarta camasile cu buline si camasile in carouri?

De altfel, ce e mai simpatic decat o camasa cu buline asortata la un deux-piece business sau la un costum cu pantaloni? La fel de bine, camasa in dungi alaturi de blugi si sandale cu toc te salveaza de intrebarea “cu ce ma imbrac azi?”.

Daca esti o adevarata fashionista, combina camasile cu imprimeu geometric cu fuste sau pantaloni cu acelasi imprimeu, sau cu print apropiat, asa incat sa creezi impresia unui costum.

Poarta aceste camasi cu pattern geometric

Oricum ar fi, ia-ti macar o camasa cu imprimeu in vara aceasta. Este piesa vestimentara a verii! In plus, daca alegi culori neutre sau aporoape de neutre, le poti purta si in sezonul viitor cu tricotaje pufoase si stofe pline! Parol!

Sursa foto front page – Allef Vinicius/Unsplash