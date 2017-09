Bucuresti, 13 Septembrie 2017: Rhea Costa devine primul brand de moda din Romania inclus de catre Camera Nazionale della Moda Italiana in calendarul oficial al Saptamanei Modei de la Milano, alaturi de branduri precum Alberta Ferreti, Ermanno Scervino, Fendi, Gucci, Vionnet, Giorgio Armani sau Prada.

Rhea Costa prezinta colectia Primavara/Vara 2018 in cadrul unei expozitii speciale, joi 21 septembrie, incepand cu ora 14:00, in Sala Cavallerizze (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia).

“Includerea de catre Camera Nazionale della Moda Italiana in calendarul oficial al Saptamanei Modei de la Milano este un pas firesc in parcursul Rhea Costa, dupa doar 5 ani in care colectiile noastre au fost o prezenta constanta, sezon de sezon, in magazine selectionate din Italia. Prezentarea colectiei in Milan Fashion Week ma bucura enorm, in aceeasi masura in care o face feedback-ul primit de la femei din intreaga lume care aleg creatiile mele pentru felul in care se simt atunci cand le poarta: feminine si puternice.”, spune Andreea Constantin, designerul si fondatorul Rhea Costa.

Lansat in 2009, Rhea Costa este astazi un brand international, colectiile Rhea Costa Day to Night, Ready to Wear, Evening si Bridal, precum si colectia pentru copii lansata anul acesta, Mini Rhea regasindu-se in fiecare sezon in selectia a peste 50 de magazine multibrand si department stores din Europa Centrala, Rusia, Asia, Orientul Mijlociu.

Printre vedetele internationale care au ales sa poarte creatiile designerului Andreea Constantin pe covorul rosu si in alte aparitii publice se numara Kate Beckinsale, Ciara, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Demi Lovato, Kelly Rowland sau Catherine Zeta-Jones.

In Romania, creatiile Rhea Costa sunt disponibile online pe www.rheacosta-shop.ro si in showroom-ul Rhea Costa din Bucuresti, Str. Dr. Burghelea nr. 14.

Calendarul tuturor evenimentelor din cadrul Milan Fashion Week poate fi descarcat accesand link-ul: http://www.milanomodadonna.it/en/calendar/2017/9/21/#presentazione

Colectia Rhea Costa si vedete care au purtat Rhea Costa