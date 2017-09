“Sunt prea sarac ca sa cumpar lucruri ieftine”, zice o vorba. Nu e intotdeauna valabil, dar de cele mai multe ori, calitatea se obtine cu mici investitii. Iar calitate nu inseamna doar materiale sau servicii mai bune, ci poate insemna, dupa caz, grija fata de sanatate, fata de mediu sau fata de propria imagine. Nu este, de exemplu, de dorit sa renuntam la calitate atunci cand ne alegem pantofii sau stomatologu

Ce alte produse trebuie alese cu grija, trecand pe lista prioritatilor calitatea?

1. Pantofii de alergare

Pantofii pentru alergare sau pentru mers sportiv realizati din cele mai bune materiale, bine lucrati si cusuti impecabil, ofera amortizare, rezistenta si lejeritate in timpul exercitiului fizic, protejeaza si permit picioarelor “sa respire”. In schimb, o pereche oarecare, folosita pentru alergare, poate sa faca mai mult rau decat bine, ceea ce se poate traduce prin probleme la nivelul articulatiilor.

2. Geanta

Daca in cazul hainelor gasim adesea piese ieftine de o calitate multumitoare, sau chiar piese superbe, despre care oricine si-ar putea imagina ca au costat mult mai mult, cand vine vorba despre accesorii precum gentile, situatia este usor diferita. Calitatea materialului si a cusaturilor este foarte usor de observat la o geanta sau la o curea, iar o alegere neinspirata va spune mai multe despre noi decat o va face tinuta vestimentara, oricat de bine gandita ar fi aceasta din urma.

3. Portofelul

Chiar daca o buna parte din timp sta ascuns in geanta, exista destule ocazii in care se afla in vazul tuturor: la cumparaturi, la finalul unei mese in oras, alaturi de prieteni sau colegi de birou, sau dupa o cina romantica pentru care iti anunti intentia de a imparti nota de plata. Alaturi de geanta si pantofi, portofelul poate fi considerat cartea noastra de vizita si trebuie ales in functie de calitatea materialului din care este realizat. Nu dai gres cu portofele din piele sau din fibre textile naturale.

Unul dintre produsele cosmetice pentru care nu se admit compromisuri, dintr-un motiv foarte simplu: poate influenta sanatatea ochilor. Nu cumpara mascara de la colt de strada si nici de la branduri de care nu ai auzit niciodata si verifica intotdeauna data de fabricatie.

5. Lentilele de contact

Recomandarea de mai sus este valabila si in cazul lentilelor de contact, fie ca le porti pentru vedere sau pentru frumusete. Respecta sfatul medicului si, chiar daca le alegi pe cont propriu, documenteaza-te cu atentie asupra optiunilor pe care le ai la dispozitie, inainte de a trece pragul unei farmacii.

6. Ochelarii de soare

Nici aici nu trebuie sa alegi la voia intamplarii. Ochii trebuie protejati corespunzator, asa ca evita sa cumperi ochelari de soare de la tarabe, si, chiar daca ii alegi din magazin, verifica intotdeauna in ce categorie se incadreaza produsul. Aceasta este inscrisa pe bratul ochelarilor de soare si reprezinta cantitatea de lumina transmisa prin lentila. De exemplu, categoria 0 este eficienta atunci cand este innorat, categoria 3 - potrivita pentru soarele puternic, iar categoria 4 - pentru zapada, fiind insa interzisa la volan.

7. Parfumul

Parfumul este un produs pe care il alegem in functie de personalitatea noastra si care, in concluzie, vorbeste despre noi. Ultimul lucru pe care ne dorim sa il transmita celor din jur este ca nu stim sa apreciem calitatea. Este de preferat sa alegi un singur parfum si sa il folosesti cu masura, decat sa detii cinci parfumuri a caror formula lasa de dorit.