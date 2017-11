Pentru fiecare dintre noi seara de Craciun este una magica in care dorintele se indeplinesc, in care lasam deoparte grijile sau temerile si in care simtim mai mult ca oricand dorinta de a arata minunat si a avea ceva nou. Mai mult decat, daca suntem invitate sa o sarbatorim in cadrul unei petreceri ne dorim sa atragem privirile si sa fim admirate, indiferent daca este vorba de privirile iubitului, a familiei sau a colegilor de birou. Cea mai buna alegere pentru rochia de Craciun este cea aflata la limita potrivita intre eleganta si extravanganta, intre confortabil si glamour.

Rochii ideale pentru petrecerea de Craciun

Rochii de Craciun pentru petrecerea la birou

Cum ma imbrac la petrecerea de Craciun alaturi de colegi? Sunt convinsa ca ti-ai pus intrebarea aceasta macar odata si ai avut dubii daca alegerea facuta este cea potrivita. Petrecerea de craciun la birou este o ocazie speciala in care poti impresiona, in care te poti apropia mai mult de colegi si in care poti atrage multe priviri pline de admiratie.

Daca petrecerea are loc in timpul zilei, te poti imbraca mai putin formal decat in timpul unui eveniment de seara. Craciunul este totusi o sarbatoare speciala si de cele mai multe ori eleganta, iar alegerea ideala ar fi o rochie formala, eleganta si in care sa te simti comod si in largul tau. Cheia pentru a face alegerea potrivita este echilibrul, sa te imbraci ca pentru o petrecere, dar sa menti in acelasi timp un aer profesional.

Rochie eleganta cu maneca lunga

Rochie rosie cu decolteu pe umeri - rochia rosie se imbina perfect cu tematica unei petreceri de Craciun si atrage cu siguranta toate privirile.

Rochie eleganta midi cu decolteu pe umeri - una dintre cele mai frumoase rochii care cu siguranta te va facae sa atragi toate privirile la petrecerea de Craciun.

Rochie eleganta ideala pentru petrecera de Craciun la birou.

Rochie eleganta din dantela verde

Rochie eleganta cu imprimeu floral - printre acele rochii ideale atunci cand vrei sa te simti eleganta si in largul tau la petrecerea de Craciun.

Rochii de Craciun pentru o cina romantica alaturi de iubit

pentru o tinuta de Craciun indrazneata si cu stil.

Chiar daca, in general, seara de Craciun este marcata de vizitele rudelor sau prietenilor apropiati, poti avea parte de o seara de neuitat in doi. Barbatilor le place sa fie rasfatati, asa ca poti alege varianta unei cine romantice in care sa ii pregatesti chiar tu preparatele pe care stii ca le adora sau puteti alege un loc special sufletului vostru in care sa va bucurati de o seara de vis plina de iubire. Indiferent de locul in care va avea loc cina nu trebuie sa uiti de un aspect extrem de important, si anume: tinuta. O rochie sexy dar, in acelasi timp, eleganta este alegerea ideala prin care ii vei arata inca o data ca doar tu esti femeia visurilor lui.

Rochie eleganta bordo cu buline si aplicatie decorativa - ideala pentru o cina romantica alaturi de iubitul tau intr-un loc elegant de poveste.

Rochie de seara rosie - o alegere potrivita pentru o seara romantica de Craciun alaturi de iubitul tau.

Rochie de seara neagra cu buline.

Rochie eleganta mini - fii stralucitoare si sexy!

Rochie asimetrica din dantela - o alegere sexy si eleganta in acelasi timp.

Rochie de seara midi sexy pentru o cina romantica de Craciun.

Rochie rosie cu volane - printre cele mai frumoase rochii pe care le poti alege pentru o seara de Craciun alaturi de iubit.