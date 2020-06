Rochiile de in care îți vor oferi o doză de senzualitate

Rochiile de in sunt cele care oferă un plus de senzualitate și de încredere în propriile forțe!

Nu am fost niciodată fan rochii deoarece nu mi se părea că se potrivesc personalității mele, mi se păreau incomode și deloc benefice, însă acum ceva timp am descoperit câteva rochii de in care m-au făcut să îmi schimb părerea. Acestea îți oferă o doză de rafinament, te fac să te simți plină de încredere și sunt foarte comode.

4 rochii de in care îți vor oferă o doză de senzualitate

Rochie Jacqueline de Yong

Această rochie din in este potrivită pentru zilele călduroase în care îți dorești să faci o plimbare sau să ieși la o cafea alături de prietene sau poate chiar de persoana iubită. Aceasta poate fi purtată atât cu pantofi cu toc, cât și cu sandale cu talpă joasă. În această ținută vei întoarce cu siguranță privirile tuturor persoanelor din jurul tău, iar atunci când intri într-o cameră vei fi atracția principală datorită senzualității pe care o emani.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie de zi Brave Soul

Această rochie scurtă de zi este potrivită pentru persoanele care nu își doresc să iasă foarte mult în evidență, însă adoră să poarte ținute lejere și comode. Această rochie are decolteu în V, este scurtă și extrem de comodă. Datorită materialului din care este confecționată, pielea ta poate să respire și nu simți că transpiri absolut deloc purtând-o. Modelul său este unul floral, plăcut, are mâneci de rulare scurte care pot deveni medii, butoane decorative și o doză de eleganță de care are nevoie orice femeie în viața ei.

Rochia poate fi comandată aici.

O rochie de care orice femeie are nevoie în garderoba sa este rochia de zi Caldero din noua colecție Mango. Aceasta este foarte comodă și îi permite pielii tale să respire indiferent de căldura care este afară în acea zi. Pe lângă aspectele practice pozitive ale rochiei, aceasta are și un aspect extrem de plăcut. Este rochia perfectă pentru zilele în care îți dorești să ieși din anonimat și să fii în centrul atenției datorită croiului său perfect, dar și lungimii sale. Această rochie poate fi purtată cu sandale cu talpă joasă și o curea pentru a marca talia și a scoate în evidență o siluetă perfectă.

Rochia poate fi comandată aici.

Rochie Jacqueline de Yong

Această rochie cu imprimeuri albastre din in este perfectă pentru zilele de vară în care soarele este prezent pe tot parcursul zilei. Indiferent de locul în care alegi să îți petreci după-amiaza, această rochie te va scoate din anonimat și îți va pune în evidență senzualitatea și tinerețea. Această rochie are partea de sus mulată pentru a evidenția talia și silueta, iar partea de jos este construită în cloș, oferind un aspect foarte plăcut. Rochia poate fi purtată atât cu sandale cu talpă joasă, cât și cu pantofi cu toc jos.

Rochia poate fi comandată aici.

Sursa foto prima pagină Mark Nazh/Shutterstock