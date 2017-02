Nu, timpul nu vindeca ranile, nu. Speranta. Ea vindeca. Speranta este mai puternica decat timpul. Speranta poate opri timpul in loc chiar. Timpul nu are aceeasi putere asupra sperantei. Timpul nu o poate opri. Nu i se poate opune. Intotdeauna, exista o speranta pentru ceva. Altceva. Altcineva.

"Timpul vindeca toate ranile." - Am auzit asta inainte. Multi am avut incredere in acest motto si am sperat ca va fi bine. Am pus bandajele deoparte. Si am sperat ca zilele care vor trece sa opreasca durerea pe care o simtim. Insa unele rani sunt prea mari pentru a fi vindecate.

Adevarul este ca timpul este un ajutor, nu un remediu universal pentru problemele noastre. Timpul nu va aduce inapoi ce ne-a luat soarta. Timul nu va reconstrui increderea noastra si nici nu va scadea scepticismul pe care il avem asupra lumii. Timpul este irelevant cand dupa cinci luni de la o despartire dureroasa inca nu ne revenim... pentru ca ne-am inchis complet in noi, refuzam ajutorul celor din jurul nostru si nu vrem sa dam drumul furiei noastre si nici sa ingropam amintirile.

Aceasta perioada de cinci luni poate fi cu adevarat benefica pentru noi daca incercam sa trecem pe plan secund durerea si ne concentram pe cultivarea binelui din viata noastra. Bunatatea este in sufletul nostru, trebuie doar sa fim dispusi sa o oferim mai departe.