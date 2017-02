Psihoterapeutul american Cynthia Wall spune ca orice persoana din jurul tau te poate trada la un moment dat. Fie ca e vorba despre inselat, mintit, barfit, parasit, fiecare om detine un anumit potential de a dezamagi. Nu poti avea incredere deplina in cineva, dar asta nu inseamna ca trebuie sa te izolezi si sa te lasi invinsa, dimpotriva. Stresul tradarii iti poate afecta serios stima de sine. De aceea, psychcentral.com ofera solutii pentru cum sa ai incredere in tine.

Cel mai important in viata, indiferent despre cine este vorba, este sa ai grija de tine: de mintea ta, de fizicul tau, de sufletul tau. Si apoi de ceilalti. Increderea in fortele proprii este piesa de rezistenta de care ai nevoie sa iti atingi telurile, sa iti implinesti visurile si sa evoluezi frumos in viata. Oricand te simti slabita de puteri, citeste acest articol despre cum sa ai incredere in tine.

Psihoterapeutul spune ca stima de sine si increderea se invata continuu.

Evita persoanele care iti submineaza increderea in tine

Cei care incearca sa-ti atace stima de sine, sa te faca neincrezatoare in fortele proprii, cu scopul de a te conduce si de a te convinge sa faci ceea ce vor ei nu merita sa ramana in viata ta. Daca acest lucruru nu este posibil, evita-i sau limiteaza interactiunea cu ei. Nu-i lasa sa-ti taie aripile!

