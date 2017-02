Multe femei sunt de parere ca barbatii le datoreaza ceva. Aceasta abordare a relatiilor poate fi daunatoare pentru mentinerea increderii si respectului reciproc ne informeaza cei de la BrightSide. Insa o multime de femeie isi dau seama de acest lucru atunci cand este prea tarziu.

Sfaturile de mai jos au devenit virale in intreaga lume, fiind share-uite atat de femei, cat si de barbati de peste tot. Iata care sunt cele 7 lucruri pe care femeile adevarate nu le cer barbatilor cu care sunt:

1. O femeie matura nu vrea ca partenerul ei sa aiba grija de ea

Nu vorbim aici despre viata de familie, in care sunt implicati si copiii - vorbim doar despre relatia femeie-barbat. Sunt femei care, in momentul in care intalnesc un barbat si simt ca relatia devine mai serioasa, acestea devin dependente de partenerul de cuplu. Cu toate acestea, este bine sa retinem ca un barbat nu este obligat sa aiba grija de nimeni altcineva in afara de copiii sai - si acelasi lucru este valabil si pentru femei.

Barbatul poate alege sa aiba grija de o femeie, insa nu trebuie sa fie obligat sa faca asta.

2. O femeie nu cere barbatului sa renunte la ce iubeste.

Nu-i cere niciodata partenerului tau sa renunte la locul de munca sau la hobby-urile sale pentru a petrece mai mult timp cu tine. O femeie matura stie ca acest lucru il va face nefericit; viata lui este alcatuita dintr-o multitudine de elemente - dragostea lui pentru tine este inclusa in aceste elemente.

3. O femeie sigura pe ea vrea ca el sa isi abandoneze prietenii si rudele.

Poate exista cazul ca nu te poti intelege cu unul dintre prietenii sau cu una dintre rudele sale. Insa asta nu inseamna ca este obligat sa renunte la a avea vreun contact cu acestia de dragul tau. Chiar daca pare ca acestia au o influenta negativa asupra lui, nu este alegerea ta.

4. O femeie matura nu cere barbatului sa ii impartaseasca interesele.

Un barbat apreciaza profund prieteniile pe care le-a construit de-a lungul anilor, iar legatura lui cu aceste persoane este destul de importanta chiar daca uneori mai exista conflicte.

Daca el uraste sa danseze, insa tu visezi sa mergi la cursuri de salsa cu el, sansele sunt ca el sa refuze indiferent de situatie... si nu ai niciun drept sa insisti. Imagineaza-ti cum te-ai simti daca el te-ar forta sa faci ceva ce urasti.