Incep acest material cu un scurt dialog minunat postat pe pagina de Facebook Auzite in RATB. Acest material mi-a facut ziua mai frumoasa:

"In autobuz, o batranica statea pe scaun si se uita pe geam. Batranelul de langa ea, cu care era impreuna, o ia de mana si o intreaba:

- Ai nevoie de ceva.

Raspunsul batranicii: "Daca te am pe tine, de ce sa mai am nevoie?!"

Nimeni nu este perfect in aceasta lume. Insa, cand ne indragostim credem ca am gasit partenerul ideal, persoana care intruchipeaza tot ce este bun, frumos si adevarat. Cu toate acestea, dupa ceva timp, este posibil sa incepem sa avem mici indoieli cu privire la faptul ca am ales persoana potrivita.

Am gasit o lista cu 10 caracteristici - semne ca ti-ai gasit partenerul perfect, acel suflet pereche care sa te insoteasca intreaga viata.

Un barbat adevarat nu doar ca iti face complimente si se poarta frumos cu tine, ci ia si masuri decisive. In situatii dificile, el este intotdeauna gata sa iti ofere umarul lui pentru a plange pe el.

2. Isi poate pregati singur cina.

Femeile moderne sunt de parere ca un barbat care stie sa gateasca este un sot perfect. Si nu trebuie neaparat sa faca ceva special. Chiar daca taie cateva felii de pepene sau face o omleta pe care o aranjeaza frumos pe o farfurie, este perfect!

3. Te va sprijini intotdeauna, chiar si cand faci o greseala grava.

Cu totii facem greseli si, atunci cand se intampla, persoana de langa tine ar trebui sa fie intotdeauna de partea ta, sa te sustina si sa te sprijine neconditionat. In orice situatie, partenerul tau ar trebui sa iti fie alaturi fara sa te condamne.

4. Este atent la detalii

Acest lucru nu inseamna ca barbatul trebuie sa stie fiecare detaliu al vietii tale sau sa isi aminteasca ce ai purtat in ziua in care v-ati intalnit. Trebuie sa fie atent la lucrurile care conteaza cu adevarat pentru tine. Trebuie sa stie cat zahar vrei in cafea, ce ceaiuri iti plac sau care este melodia ta preferata.