Bama este o leguma verde, lunga, cu seminte in randuri duble, bogata in vitaminele A, C, B1, B2, B9 si in mineralele Fier, Calciu, Zinc, Potasiu, Magneziu.

Din pacate, nu foarte multa lume mananca bame, poate si din cauza faptului ca nu stiu ce beneficii aduc acestea sanatatii:

Bamele previn diabetul

Fibrele de calitate superioara gasite in bame ajuta la stabilizarea glicemiei prin reducerea ratei la care zaharul este absorbit din tractul intestinal.

Bamele scad colesterolul

Bamele scad nivelul de colesterol si toxinele din organism. Consumate in mod regulat, bamele pot fi considerate un bun medicament, fara a avea efectele secundare negative ale medicamentelor clasice.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: Kelvin Wong, Shutterstock