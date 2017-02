Te-ai intrebat vreodata care este lucrul care conteaza cel mai mult pentru tine in viata? Sa fie partenerul de cuplu? Membrii familiei? Banii? Cariera? Sunt multe persoane care traiesc o viata intreaga fara sa stie ce le aduce adevarata fericire. Am gasit recent un test psihologic incredibil care iti da de gol personalitatea. Este extrem de simplu de realizat, are o singura intrebdare si spune atat de multe despre tine. Te ajuta sa inveti ceva nou despre tine, sa iti dai seama ce conteaza cel mai mult pentru tine.

Asadar, fara sa mai stam prea mult la discutii, te invit sa descoperi cine esti cu adevarat :)

foto interior si prima pagina: conrado, Shutterstock

Imagineaza-ti ca trebuie sa faci cinci lucruri in acelasi timp:

1. Sa calmezi un copil care plange;

2. Sa iei rufele pe care le ai agatate afara (incepe sa ploua);

3. Sa inchizi robinetul (chiuveta este infundata si apa incepe sa curga pe jos, pe tot parchetul);

4. Sa deschizi usa de la casa (cineva bate la ea);

5. Sa raspunzi la telefon.

In ce ordine alegi sa faci aceste lucru? Nu sta foarte mult pe ganduri, raspunde cat mai repede cu putinta.