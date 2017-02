Semintele de chia sunt bogate in grasimi, in omega 3, si pot avea diverse utilizari in bucatarie. Chiar si uleiul de chia are o valoare nutritionala ridicata. Atat semintele, cat si uleiurile, pe langa omega 3, contin cantitati importante de antioxidanti si aminoacizi.

Aceste produse pot fi consumate ca atare sau folosite in diverse preparate. Crude, reprezinta o sursa importanta de fibre si omega 3. Totodata pot fi consumate in suc de fructe si apa sub forma de chia fresh.

Datorita beneficiilor importante pe care le au asupra sanatatii, semintele de chia au fost incluse in categoria „superalimentelor”. Ajuta organismul sa retina fluidele si electrolitii, se transforma in gel in stomac si in acest fel incetineste transformarea carbohidratilor in zahar si, in acelasi timp, ajuta la dezvoltarea muschilor si a altor tesuturi.

Chia este o sursa de proteina si bor care ajuta la absorbtia de calciu. Aceste seminte, trasformate in gel, pot inlocui uleiul si alte grasimi in multe retete. De asemenea, gelul poate fi adaugat in sosuri, in jeleuri si in dulciurile preparate in cuptor. Gelul este foarte usor de obtinut. Se pun semintele intr-un recipient de plastic, dupa care se toarna apa peste ele si se mixeaza timp de cateva minute. Gelul poate fi pastrat in frigider timp de doua saptamani.

Valoarea nutritionala a semintelor de chia

Sunt mai multe motive pentru care aceste seminte sunt bune pentru sanatatea organismului. Spre exemplu, sunt sarace in colesterol si sodiu. De asemenea, sunt mai usor de digerat, comparativ cu semintele de in, si, totodata, contin mai multi nutrienti decat somonul. Semintele de chia sunt o sursa excelenta de calciu si fosfor, fibre si mangan.

foto interior si prima pagina: saschanti17 , Shutterstock