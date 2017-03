Analizezi prea mult lucrurile pentru ca inima si mintea nu se pot sincroniza si aproape niciodata nu reusesc sa ajunga la un acord. Inima vrea sa permita oamenilor sa intre in viata ta si sa le ofere sansa de a te cunoaste asa cum esti cu adevarat si chiar de a se indragosti de tine. Insa mintea ta are un alt plan, striga dupa o alta poveste.

Mintea iti spune "Fa o scurta pauza macar pentru un minut si analizeaza putin situatia." Cu alte cuvinte, te provoaca sa complici lucrurile... pentru ca nu vrei sa fii din nou ranita.

Mintea ta s-a transformat intr-un paznic al inimii. Si tot ce face este sa te apere de toti si de toate.

Tu esti femeia pe care barbatii nu pot descifra, nu isi pot da seama ce gandeste. Si asta pentru ca iti pui o masca in jurul lor. Insa, in secret tu traiesti cu speranta ca poate vei putea sa lasi garda jos.

Cand vine vorba de a vorbi, mintea ta nu va ezita. Esti indrazneata si spui lucrurilor pe nume. Ai incredere in tine si ramai pe drumul tau indiferent de situatie. Si tot ce iti doresti este sa gasesti un barbat care sa te accepte pentru ceea ce esti si sa iiti ofere posibilitatea de a spune tot ce gandesti (nu doar lucrurile bune). Vrei un barbat langa care poti fi tu insati, fara sa te mai ascunzi.

Cand vine vorba de dragoste, tu chiar iubesti. Odata ce inima ta preia controlul si mintea se aseaza confortabil pe bancheta din spate, demonstrezi ca esti o romantica incurabila. Atunci cand te indragostesti, o faci din toata inima, cu toata fiinta ta. Si esti dispusa sa faci chiar si compromisuri atata timp cat simti iubire si, cel mai important, apreciere din partea lui.

Tu esti femeia care ofera o sansa, doua, trei... de fapt, nenumarate sanse pentru ca, adanc in sufletul tau, stii ca dragostea este singurul lucru care conteaza in aceasta lume.

Da, ai suferit... si este normal sa fii precauta. Insa cea mai mare problema pe care o ai tu, femeie cu o inima prea mare, insa cu o minte capoasa, este indemanarea pe care o ai de a iti ruina propria fericire. Analizezi prea mult, te gandesti la ce ar putea merge gresit si incepi si sa te pregatesti pentru un esec. Intre timp, inima ta tipa "Doar pune STOP. Ofera-mi o sansa sa iti arat ca poate fi bine, este si randul meu sa iubesc!"

Incearca sa scapi de griji si sa iti mai asculti si inima din cand in cand, iti promit ca nu tot timpul te va orienta in directia gresita. La un moment dat va exista un barbat care va aprecia chiar si timpul pe care ti-l iei pentru a face alegerile in viata, te va aprecia pentru capacitatea de a lua decizii pe cont propriu. De asemenea, te va iubi pentru ca esti tu, pentru generozitatea ta, pentru dragostea pe care i-o oferi, pentru capacitatea de a ii face pe altii fericiti.

Ia o gura de aer deoarece se intampla ca viata sa lucreze intr-un mod pe care tu nu il stii. Si asculta-ti sufletul, permite inimii tale sa iubeasca!

foto interior si prima pagina: Nickolya , Shutterstock