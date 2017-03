Din cand in cand, cand ar trebui sa dorm, insa mintea mea nu este de acord, pierd minute in sir pe Pinterest. Caut idei de vacante, ma uit la poze cu destinatii exotice si ma minunez de cate locuri frumoase exista pe aceasta planeta. Hotelurile care imi plac sunt rezervate pentru presedinti care si-au incheiat mandatul si vor sa petreaca o luna de relaxare departe de tot - da, nu sunt chiar de mine. Insa, odata ce revin inapoi pe Pamant, nici macar nu ma mai deranjeaza.

O plaja superba, apa cristalina, cer perfect albastru si un hamac agatat de doi palmieri. Nu m-ar deranja sa am o nuca de cocos intr-o mana si un cocktail in alta. Nu m-ar deranja sa stau doar in costum de baie si sa ma tavalesc direct pe nisip.

Multi oameni spun ca vacantele sunt dificile si ca imediat dupa o vacanta parca ar mai vrea inca una... in care sa se relaxeze. Planificare, bagaje, pregatiri. Doamne, cata treaba! Sa nu mai spunem ca trebuie sa ne ocupam si de sot si de copii. Si iata cum vacanta devine o versiune mult mai complicata a vietii de zi cu zi.

Vacanta mea de vis (da, aia ideala) nu include cele spuse mai sus. Ma include doar pe mine. Nu as vrea sa merg prea departe sau sa cheltui prea multi bani. Nu as vrea nici sa stau la un hotel scump sau sa am acces la internet. Vreau doar o zi (chiar si cateva ore) in care sa am o camera doar pentru mine. Vreau sa am ceva de mancare si un pat confortabil. Si stiti ce vreau cel mai mult? Sa fie liniste! Si sa dorm!

Promit ca nici macar sa nu parasesc camera. Pentru ca imi doresc doar sa imi pot auzi gandurile si sa nu fiu deranjata. Si in timp ce ma voi relaxa pe patul cu cearsafuri curate, imi voi lua un scurt moment pentru a multumi familiei mele pentru aceste cateva ore de care aveam nevoie ca de aer.

sursa material: scarymommy

foto interior si prima pagina: lenetstan , Shutterstock