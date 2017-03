In acest an se poarta florile; si nu doar in vaze, frumos aranjate si pozitionate intr-un decor de poveste pentru un cadru perfect, de Instagram, ci si in par. De la coronite, la ace si agrafe accesorizate cu flori de primavara, aceste coafuri elegante au devenit in scurt timp extrem de populare.

Impletiturile usor lejere, cu un aer boem, perfect pentru primavara-vara sunt preferatele noastre. Asadar, am rascolit internetul si am gasit cele mai frumoase coafuri.

Look de Cosanzeana: 10 Coafuri elegante cu flori in par

1. Flori in par pentru mirese

Renunta la voalul clasic si alege o impletitura eleganta, accesorizata cu cateva flori. Chiar nu ai cum sa dai gres cu un asa look sofisticat.

foto: pashi0n4fashion, Instagram

2. Alege o impletitura lejera

Daca iti place sa iti porti parul lasat liber, atunci incearca aceasta varianta de coafura: bucle lejere, doua suvite de par impletite la spate si cateva floricele elegante.

foto: LuxyHair, Instagram

3. Impletitura pentru parul lung

Cum poti face ca o impletitura normala sa arate spectaculos? Este extrem de simplu: impletesti parul intr-un spic normal si, pentru a ii da volum, tragi usor de suvite. Finisezi cu fixativ si, bineinteles, flori :)



foto ulyana.aster, Instagram

4. Coronita din flori

In acest sezon coronitele sunt la mare cautare si chiar arata minunat pe parul usor ondulat.



foto: josie_sanders, Instagram

5. Flori elegante

O rochie in culorile verii trebuie purtata musai cu o coafura pe masura. Pentru ca florile sa reziste, acestea pot fi prinse cu cateva agrafe.

foto: ulyana.aster , Instagram