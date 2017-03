Sa visezi cu ochii deschisi la reintalnirea cu iubitul tau nu e tocmai o pierdere de timp… Un studiu publicat in iulie 2014 in revista Psychophysiology si condus de Sarah Stanton, absolventa a sectiei de psihologie din cadrul University of Western Ontario, demonstreaza ca aceste momente extrem de relaxante te ajuta sa-ti incarci bateriile.

Pentru experiment au fost selectate 183 de persoane de diverse varste, apartinand ambelor sexe. Au fost rugate sa se gandeasca la unul dintre aceste 3 lucruri – un prieten de sex opus, iubitul actual sau rutina lor de dimineata – si apoi sa completeze un formular in care-si descriau starea.

Surse de energie care genereaza si fericire

Nivelul de glucoza din sange le-a fost masurat inainte si dupa exercitiul de imaginatie. Persoanele care s-au gandit la iubitul/a lor au declarat ca se simt mai fericite, iar nivelul de glucoza din organismul lor a crescut.

Studii anterioare facute la aceeasi Universitate au aratat ca-n momentul in care te gandesti la partener, corpul tau produce mai mult cortizol (hormonul stresului), iar acesta conduce la eliberarea glucozei.

foto interior si prima pagina: A. and I. Kruk , Shutterstock