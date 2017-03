BrightSide a publicat versiunea adaptata a articolului realizat de renumitul autor Joshua Becker despre masura succesului si a respectului in lumea moderna:

"De cand am decis sa pastrez mai putine lucruri, am inceput sa privesc lumea un pic diferit. Am inteles ca societatea vede succesul diferit de cum il vad eu. Foarte des cei care castiga, cheltuiesc si economisesc mai mult decat altii devin "oameni de succes".

Iata, insa, o scurta lista cu lucrurile care nu ma mai impresioneaza.

1. Numele unei firme de haine

Insa nu este deloc asa. De fapt, este chiar gresit. Cunosc cativa oameni minunati care au decis sa nu se mai concentreze pe lucrurile materiale - si de aceea ei nu sunt considerati "oameni de succes". Dependenta de aprobare publica este prea adanc bagata in mintea noastra. De aceea multi oameni isi cauta job-uri "demne", construind astfel o masca a succesului lor.

Nu voi intelege niciodata de ce numele de pe eticheta este atat de important. Oamenii platesc pentru un logo o caruta de bani. In schimb, ii admir pe cei care ajung sa ma impresioneze cu personalitatea si caracterul lor si nu cu hainele lor scumpe.

2. Numarul de carate al bijuteriilor

Exista chiar si un capitol in noua mea carte despre doi tineri casatoriti de cinci ani si ei se limiteaza de la ceva in fiecare zi pentru a plati rata facuta pentru inelul de logodna. Poate ca cineva a admirat dimensiunea pietrei de pe inel, insa cei mai multi oameni nu observa acest detaliu. Oare a meritat eforturile depuse?

3. Pretul unei masini

Sigur, siguranta este un lucru extrem de important, mai ales daca ne petrecem majoritatea timpului conducand. Insa acum masinile sport nu mai sunt un mijloc de transport, ci mai degraba o modalitate faina de a starni invidie timp de 60 de secunde la semafor.

4. Metrii patrati ai unei case

Locuintele ne ofera stabilitate si calm si am fost foarte mandru cand am cumparat o casa pentru familia mea. Insa, in urma cu cativa ani, ne-am mutat intr-o casa mult mai mica si nu am regretat aceasta decizie nici macar o data. Cand trec printr-un cartier rezidential si vad vile cu multe etaje, imi dau seama de cat de fericita este familia mea in casuta noastra mica, dar confortabila si plina de iubire.