Cele mai importante lectii de viata oferite de Jason Wachob, fondator si CEO mindbodygreen:

"Am avut cateva experiente de viata destul de frumoase. Multi le-ar numi incredibile. Am fost sarac lipit, apoi m-am imbogatit, dupa care am ajuns iar sarac. Medicii mi-au spus ca am o boala incurabila, apoi m-am vindecat complet in mod natural. Am iubit oameni care au plecat din aceasta lume si care imi lipsesc enorm. Mi-a fost inima franta de nenumarate ori pentru ca, intr-un final, sa imi gasesc sufletul pereche. A fost o plimbare destul de frumoasa in acesti 41 de ani. Si m-am gandit sa impartasesc cateva lucruri pe care le-am invatat in aceasta viata:

1. Nu lasa ca lucrurile mici sa te afecteze.

2. Daca muncesti mult nu inseamna ca muncesti si inteligent.

3. Nu te indeparta niciodata de o persoana care te iubeste.

4. Sanatatea ta depinde doar de tine.

5. Nu exista persoana perfecta pe aceasta lume;

6. Trecem pe langa lucrurile care conteaza cu adevarat pentru noi cu viteza luminii si nici nu ne dam seama.

7. Uneori trebuie sa spui "Nu stiu."

8. Karma chiar exista.

9. Echilibrul si moderatia sunt esentiale in viata.

10. Ai incredere in intuitia ta. Are dreptate mai tot timpul.

11. Daca nu esti multumit cu tine insuti, atunci nu vei fi fericit intr-o relatie.

12. Energia (atat negativa, cat si pozitiva) este palpabila.

13. Nimeni nu stie corpul tau mai bine decat tine.

14. Prietenii vin si pleaca. Familia este pentru totdeauna.

15. Legumele de culoare verde inchis sunt bune pentru toata lumea.