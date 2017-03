V-ati despartit? Dar de ce? Cum asa? Totul parea perfect in toate pozele de pe Facebook si Instagram. Nu-mi vine sa cred ca v-ati despartit. - acesta este raspunsul tipic al unui prieten care tocmai ce a aflat ca acum esti singur.

Adevarul este ca toate aceste fotografii nu inseamna si nici nu descriu intreaga relatie. Ele doar reflecta un moment, nu fiecare moment.

Nu trebuie sa ne comparam relatiile pe care le avem cu cele ale oamenilor din jurul nostru. Suntem atat de diferiti. Cu cat incercam sa fim ca acel cuplu care pare fericit si dragut in fotografiile pe care le posteaza zi de zi pe Facebook si pe Instagram cu atat mai mult esti concentrata sa postezi si tu pentru a arata oamenilor cat de fericita esti. Insa noi uitam sensul si esenta de a fi cu cineva. Nu este vorba despre a parea fericiti impreuna. Este vorba despre a fi EFECTIV fericiti impreuna.

Insa in societatea de astazi doar pentru ca cineva nu posteaza nimic pe profilul de Facebook inseamna (in mod automat) ca persoana nu face nimic interesant cu viata sa. Doar pentru ca un cuplu nu posteaza imagini in care se imbratiseaza, saruta, tine de mana sau alte metode prin care isi arata afectiunea, te gandesti ca relatia lor este una plictisitoare sau chiar nefericita.

Ce-i cu societatea asta? NOI SUNTEM SOCIETATEA. Suntem presati sa aratam intotdeauna fiecare detaliu pe Facebook. Pe Instagram. Pe Snapchat. Si pentru ce? Doar pentru a primi atentie? Doar pentru ca oamenii sa stie ce faci si unde esti? De ce conteaza atat de mult? De ce este necesar ca ei sa stie? Inteleg ca uneori suntem fericiti si ne dorim sa spunem intregii lumi ce viata frumoasa avem.