In 2013, Bronnie Ware, o asistenta medicala si-a intrebat pacientii care aveau probleme grave de sanatate, in speranta de a descoperi regretele acestora astfel incat noi toti ceilalti sa invatam de la ei. Ea a postat concluziile pe blogul personal; articolul ei a devenit viral pe internet, iar in scurt timp femeia a scris si o carte pe acest subiect.

Daca aceasta ar fi ultima zi a vietii tale, care ar fi cel mai mare regret al tau? - raspunsurile chiar au fost de-a dreptul surprinzatoare.

Pentru multi oameni cel mai mare regret in viata nu are deloc de a face cu aventura. Este vorba doar ca au renuntat la anumite placeri ale vietii.

Adevarul este ca toata lumea este in viata, insa nu toata lumea traieste. Iar asta inseamna ca nu conteaza cantitatea de experiente pe care le avem, ci calitatea fiecare experiente.

Din sondaj, cel mai mare regret al oamenilor nu are legatura cu aventurile n

Majoritatea oamenilor isi doresc aproape aceleasi lucruri: dragoste si fericire. Insa cand vine vorba de sfarsitul vietii noastre, lucrurile pe care nu indraznim sa le facem devin cele mai mari regrete.

Iata ce raspunsuri au dat oamenii:

1. Imi doresc sa nu imi fi facut atat de multe griji;

2. Imi doresc sa fi avut curajul de a trai o viata adevarata pentru mine, in loc de o viata de dragul celor din jurul meu;

3. Imi doresc sa fi fost mai fericit;

4. Imi doresc sa fi fost mai prezent atunci cand petreceam timpul cu familia si prietenii apropiati;

5. Imi doresc sa fi avut mai multa incredere in mine;

6. Imi doresc sa fi plecat mai repede de la locul de munca pe care l-am urat atat de mult;

7. Imi doresc sa fi luptat pentru visurile si aspiratiile mele;

8. IMi doresc sa fi iertat mai mult;

9. Imi doresc sa ma fi acceptat mai repede si sa nu imi mai gasesc atatea defecte;

10. Imi doresc sa fi ales dragostea in viata mea, si nu frica.

foto interior si prima pagina: tugolukof