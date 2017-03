Ti-ai pierdut pasiunea pentru locul de munca sau chiar pentru viata pe care o traiesti? Poate ca ai trecut prin schimbari atat de des incat nici nu mai stii cine esti si ce vrei de la viata ta.

In cazul in care simti ca lipseste ceva sau esti plictisita, fara pofta si te intrebi daca tot ce faci acum este in regula, poate ca este timpul sa iei o scurta pauza, sa iti analizezi sentimentele, gandurile si ideile si sa intelegi daca acesta este drumul pe care vrei sa mergi.

Shannon Kaiser a marturisit pentru mindbodygreen ce i s-a intamplat cand nu mai stia care erau pasiunea si scopul lor in viata:

"In urma cu sase ani lucram in publicitate, un job care practic imi sufoca sufletul. Medicul meu m-a diagnosticat cu depresie clinica; acel moment a fost un apel de trezire pentru mine. Am realizat ca depresia mea era rezultatul unui esec de a imi asculta propria inima. Am inteles ca viata pe care o traiam in acel moment era complet diferita de viata pe care mi-o doream, la care visam. Asa ca am decis sa iau o pauza, sa merg intr-o calatorie pentru a ma descoperi pe mine ca persoana, a invata sa ma iubesc din nou. Am vrut sa imi transform viata, sa imi gasesc scopul... iar calatoria mea a inceput cu cateva intrebari extrem de importante.

Prin calatoria mea personala am invatat foarte multe despre ce inseamna sa fii implinita si fericita cu adevarat si ce masuri putem lua pentru a trai asa cum ne dorim.

Iata cele 11 intrebari puternice care va pot ajuta sa va transformati viata:

1. Care sunt lucrurile pe care le tin in viata mea si care nu imi aduc niciun beneficiu?

2. Care sunt lucrurile pe care le evit de frica?

3. Ce visuri si idealuri am ignorat, insa continui sa ma gandesc la ele?

4. Care sunt lucrurile pe care le fortez in viata mea?

5. Ce abilitati sau talente nu folosesc?

6. De ce imi este frica?

7. De ce preocupari si temeri sunt dispusa sa ma eliberez?

8. Ce as vrea sa schimb?

9. La ce pot renunta in aceasta viata?

10. Ce imi aduce o bucurie incredibila?

11. Care sunt momentele in care ma simt cel mai bine?

Va invit sa raspundeti si voi la aceste intrebari. Este important ca in momentul in care facem acest mic test sa fim sinceri cu ce vrem sa fim si cine suntem cu adevarat. In acest spatiu sincer incepe adevarata transformare."

