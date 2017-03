Pentru primavara look-ul nostru trebuie sa aiba o abordare mai minimalista, cu machiaj fresh, cat mai natural si par perfect. In cazul in care va doriti o schimbare de look sau doar vreti sa stiti ce se poarta in aceasta primavara in materie de par vopsit, Cosanzenele au gasit aspunsurile pentru voi – am adunat top 4 cele mai apreciate tendinte de culoare pentru par.

Cele mai frumoase nuante de par pentru aceasta primavara

1. Nude natural, o nuanta de par perfecta pentru primavara

Cine poate purta aceasta nuanta: Persoanele cu ten neutru, care au parul blond natural. Daca aveti un ton de piele rece, evitati aceasta culoare pentru ca nu va va ajuta sa va scoateti in evidenta trasaturile frumoase ale fetei.

Aceasta varianta de blond este o varianta minunata de a crea un aspect neutru cromatic cu pielea si parul. Tonurile pamantii, nisipoase de blond sunt foarte elegante.

Cui ii sta bine cu aceasta culoare de par:

Cara Delevigne a ales o nuanta de blond nisipiu, care arata extraordinar pe parul ei.

Taylor Swift ramane aproape de nuanta ei naturala, cu o culoare cu aspect lucios.

Parul lui Gigi Hadid complimenteaza tenul ei cald.

sursa imagini: Instagram

Sfat: Daca alegeti acest look, asigurati-va ca aveti si o tunsoare eleganta, sofisticata. Look-ul bob arata extraordinar cu o culoare nude natural.

2. Saten bogat, nuanta care arata bine pe orice par

Cine poate purta aceasta nuanta: Nuantele de saten sunt potrivite oricarei persoane, indiferent de culoarea tenului. Pentru Cosanzenele cu ten usor palid cu subtonuri de auriu sau piersica, recomandam nuante calde (ciocolata cu lapte), in timp ce Cosanzenele cu pielea maslinie ar trebui sa opteze pentru o nuanta de saten mai rece.

Pentru un look perfect, puteti alege si cateva suvite mai deschise la culoare, care au rolul de a lumina tenul si de a oferi dimensiune parului.

Cui ii sta bine cu aceasta culoare de par:

Pielea alba a luieste flatata de tonuri reci de espresso pe par.