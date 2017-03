Daca va plac unghiutele asa cum ne plac si noua, atunci ati ajuns fix acolo unde trebuie. Am facut un mic research pe cele mai populare modele de unghii postate in social media si am strans un top 50 :)

Sunteti pregatite? Cele mai frumoase modele de unghii in 2017

1. Un french diferit

Daca va place manichiura french, atunci incercati si aceasta varianta putin diferita - un fel de semiluna laterala care arata foarte bine pe unghiile scurte.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

2. Putina culoare

Se poarta foarte mult manichiura cu model geometric, iar acest model este perfect pentru femeile care sunt adeptele simplitatii. Puteti alege orice culoare va doriti.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

3. French colorat

Revenim la french cu un nou model de care eu m-am indragostit. Inlocuim clasicul alb cu nuante sidefate sau foarte puternice (un look perfect pentru vara).

foto: nataliepavloskinails, Instagram

4. Se poarta metalizat

Nuantele metalizate se poarta nu doar in vestimentatie, ci si pe unghii. Mare atentie, insa, la combinatiile pe care le faceti.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

5. Pastel

Si din nou alegem pastel. Pentru primavara sau vara sunt recomandate nuantele pastel.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

6. French inversat

Inlocuim nuanta de alb cu negru sau orice alta culoare inchisa si o aplicam doar in zona cuticulelor pentru o manichiura minimalista.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

7. Flori pe unghii

Lasati-va inspirate de primavara si alegeti modele cu floricele. Cu cat mai simple, cu atat mai bine.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

8. Un model rafinat

Daca vreti o manichiura sofisticata si, in acelasi timp, foarte simpla, alegeti acest model de floricele. Poate fi purtat chiar si in ziua nuntii.

9. Marele G

foto: nataliepavloskinails , Instagram

Un model foarte interesant care poate pune zambetul pe buze multor barbati :)

foto: nataliepavloskinails, Instagram

10. Stelute mici

Pe unghiile cu gel transparent merg de minune aplicatiile simple. Ca model avem cateva stelute.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

11. Se poarta floricelele

Am gasit modelul perfect pentru femeile carora le plac trandafirii.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

12. Model minimalist

Stilul minimalist arata perfect pe orice unghie. Si se asorteaza cu orice tinuta.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

13. Combinatii puternice de lacuri de unghii

O varianta foarte interesanta a clasicului french: albastru metalic si argintiu.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

14. Model grilaj ca manichiura

Un model foarte interesant si o poza extrem de inspirata. Modelul grilaj arata perfect pe unghiile cu o manichiura impecabila.

foto: nataliepavloskinails, Instagram

15. Manichiura clasica

Negrul arata minunat in combinatie cu o nuanta nude si chiar argintiu. Pentru un look elegant, incercati si strasurile pentru unghii.

foto: o_nailsrzn, Instagram

16. Ombre

Ombre pe unghii? Sigur ca se poate. Mai jos avem o varianta de rosu sangeriu combinata cu negru.

foto: o_nailsrzn, Instagram

17. Cu luciu sau mat?

Sau de ce nu amandoua? Iata o manichiura in care oja mata se combina foarte bine cu cea lucioasa.

foto: o_nailsrzn, Instagram

18. Oja cu sclipici

In cazul in care nu stiati cum sa folositi lacul de unghii cu sclipici, mai jos aveti un model de care noi chiar ne-am indragostit.

foto: o_nailsrzn, Instagram

19. Rosu mat

Un model de manichiura care se potriveste oricarei unghii; de la patrata la rotunda sau migdala, de la lungime mica la medie sau mare. Arata extraordinar, nu credeti?

foto: o_nailsrzn, Instagram

20. Combinatii de culori si texturi

Una dintre cele mai frumoase manichiuri este cea care combina foarte bine culorile si texturile. Iata un exemplu de manichiura perfecta.

foto: o_nailsrzn, Instagram

21. Model de manichiura de printesa

Daca va plac nuantele pastel, iata o varianta de manichiura perfecta pentru un eveniment important.

foto: o_nailsrzn, Instagram

22. Alb, roz pal si auriu

Un model de manichiura perfect pentru mirese si nu numai. Arata foarte dragut pe orice tip de unghie.

foto: o_nailsrzn, Instagram

23. Inca se poarta nuantele nude

Aceasta manichiura cu lac de unghii nude arata foarte bine accesorizata cu cateva strasuri.

foto: o_nailsrzn, Instagram

24. Roz si flori

Cum majoritatea florilor de primavara sunt roz, de ce sa nu purtam aceasta culoare si pe unghii?

foto: o_nailsrzn, Instagram

25. French si model geometric

O combinatie perfecta de manichiura: french si un model simplu geometric.

foto: o_nailsrzn, Instagram

26. Manichiura simpla

Pentru femeile care adora simplitatea, acesta este unul dintre cele mai frumoase modele.

foto: o_nailsrzn, Instagram

27. Combinatia perfecta

Marble nails, lac de unghii mat, lac de unghii metalic si lac de unghii cu sclipici. Nu credeam ca toate acestea pot arata bine impreuna pana acum.

foto: o_nailsrzn, Instagram

28. Bataile inimii

Un model extrem de interesant este cel de mai jos: Fibrilatia atriala sau bataile rapide ale inimii.

foto: o_nailsrzn, Instagram

29. Se poarta contrastele

Alb, negru si o nuanta aurie (cu slipici). Dupa cum vedeti, in 2017 se poarta pe unghii contrastele.

foto: o_nailsrzn, Instagram

30. Cel mai frumos model de manichiura

Am lasat la sfarsit cel mai frumos model de manichiura pentru acest an: unghii in nuante nude/peach accesorizate cu un model pastelat, care imita colierele elegante.

foto: o_nailsrzn , Instagram