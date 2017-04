Esti in cautarea unor modele frumoase de oua pentru Pasti? Atunci ai ajuns acolo unde trebuie pentru ca am cotrobait internetul in lung si-n lat pentru a gasi cele mai creative idei.

10 idei inedite pentru vopsitul oualor de Pasti

1. Oua decorate cu orez

Ai nevoie de oua fierte (coaja trebuie sa fie alba), colorant alimentar (cu cat nuantele sunt mai diferite, cu atat cosuletul cu oua va arata mai frumos pe masa de Paste), orez si recipiente pentru supa (acestea sunt cele mai indicate; poti folosi alte recipiente, important este sa nu fie din ceramica sau plastic deoarece vor sparge coaja oualor).

sursa foto: captura Youtube

2. Oua cu bulinute

Daca si tie iti plac bulinele asa cum ne plac noua, atunci iti recomandam sa le imprimi si pe ouale de Pasti. Combinatiile de nuante pastel sunt cele mai potrivite pentru acest model.

sursa foto: moretrends, Instagram

3. Oua naturale

De ce sa nu incercam sa decoram ouale intr-un stil cat mai natural? Un marker negru, cateva frunze sau chiar floricele pentru a face coronite si gata ouale. O idee foarte frumoasa si destul de simpla.

foto: foxmeetsbear, Instagram

4. Oua emoticoane

Prin pictarea oului galben si folosirea unui marker negru sau a unei vopsele de culoare neagra, rosie sau alba, poti recrea cele mai populare emoticoane.

foto: captura Youtube

5. Oua in matase

Ai nevoie de materiale imprimate din matase 100% (este foarte important sa folosesti matase de calitate deoarece doar asa vei obtine cele mai frumoase imprimeuri pe oua), pe care le tai in bucati mai mici. Adaugi ouale in centru, apoi strangi materialul in jurul oualor si prinzi cu o ata. Pui la fiert in apa cu otet timp de 15 minute. Scoti si lasi la racit si, la final, desfaci materialul.

foto: captura Youtube