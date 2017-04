Fara dependenta de dulce de Paste! Dependenta de zahar e un lucru cat se poate de serios! Mai ales de Paste, cand masa va fi incarcata cu tot felul de bunatati. Pasca, cozonaci, prajituri. Acum una, maine inca o felie si, uite-asa, trec sarbatorile si tu ramai “prinsa” de ceva dulce in fiecare zi. Si kilogramele in plus se aduna, la fel si problemele de sanatate!

Daca tot se va aduna familia (si se vor aduna si caloriile) de Paste, am hotarat sa nu lasam dependenta de dulce sa ne strice dieta sanatoasa! Iata cum sa eviti si tu – ca si noi – kilogramele in plus, grasimea abdominala si balonarea cu un simplu truc – consumul redus de zahar de Paste!

Decat sa alegi mancarea grasa si nesanatoasa de Paste, alege ca in aceasta perioada sa te hranesti fizic si spiritual.

foto interior si prima pagina: Nataliya Arzamasova , Shutterstock