De Paste avem, cu totii, mese imbelsugate. Chiar daca nu mananci carne, nu inseamna ca nu e posibil sa iti suprasoliciti organismul cu mancare mai grasa si mai multa decat de obicei. De aceea, e bine sa iei in calcul detoxifierea ficatului dupa sarbatori.

Semne care iti arata ca ai nevoie de un detox

Exista cateva semne care iti arata ca ai nevoie de o detoxifiere a intregului organism, si in special de detoxifierea ficatului dupa sarbatori. De exemplu, cand ficatul este intoxicat, apare o oboseala nejustificata, din cauza faptului ca toxinele slabesc organismul si impiedica functionarea lui la parametri normali. Hillary Asiimwe, nutritionist, spune ca, atunci cand o persoana se ingrasa mai mult decat in mod obisnuit si are sistemul imunitar slabit, are iritatii pe piele, e balonata sau are probleme digestive, toate aceste simtome arata ca e necesara detoxifierea ficatului dupa sarbatori

foto interior si prima pagina: Foxys Forest Manufacture, Shutterstock