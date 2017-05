Nu poti avea in nimeni incredere 100%. Atunci trebuie sa ai incredere in tine. Nimeni nu te poate sprijini mai mult decat o poti face chiar tu. Daca esti buna cu tine iti cresti increderea de sine. Si nu numai ca vei avea mai mare incredere in tine, dar vei lega relatii mai bune cu cei din jur, vei fi mai cuceritoare si mai iubita!

Incredere in tine. Invata sa ai si mai multa!

Increderea de sine inseamna ca poti sa ai grija de tine. Inseamna ca nu renunti la tine, ca te descurci in situatii dificile, ca esti buna cu tine, ca nu te judeci prea dur. Sa ai incredere in tine

Daca ai probleme la capitolul „încredere”, nu te panica! Increderea se invata. Psychcentral.com a facut o scurta lista care te-ar putea ajuta sa crezi mai mult in tine.

foto interior si prima pagina: JUTARAT BUADOK Shutterstock